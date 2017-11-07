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Ceccarini: ''Badelj via a gennaio? No, non ci sono possibilità. Terminerà la sua stagione alla Fiorentina...''

Niccolò Ceccarini, esperto di mercato di Mediaset Premium, ha parlato della situazione legata a Milan Badelj ai microfoni di Tmw Radio: “Badelj terminerà la stagione alla Fiorentina, non ci sono possi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 novembre 2017 14:51
Ceccarini: ''Badelj via a gennaio? No, non ci sono possibilità. Terminerà la sua stagione alla Fiorentina...'' -
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Ceccarini
Badelj
Gennaio
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Niccolò Ceccarini, esperto di mercato di Mediaset Premium, ha parlato della situazione legata a Milan Badelj ai microfoni di Tmw Radio: “Badelj terminerà la stagione alla Fiorentina, non ci sono possibilità per un suo addio a gennaio”, la sentenza del giornalista, che vede dunque continuare in riva all'Arno il futuro del croato.

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