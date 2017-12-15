Da potenziale crack ad esubero: la parabola di Milenkovic, che rischia di essere ceduto a gennaio
Nikola Milenkovic rischia seriamente di rientrare nel pacchetto dei giocatori in esubero, destinati a cambiare aria nel mercato di gennaio. Arrivato in estate come scommessa del direttore Pantaleo Cor...
A cura di Redazione Labaroviola
15 dicembre 2017 16:48
Nikola Milenkovic rischia seriamente di rientrare nel pacchetto dei giocatori in esubero, destinati a cambiare aria nel mercato di gennaio. Arrivato in estate come scommessa del direttore Pantaleo Corvino, il difensore centrale classe '97 non ha praticamente mai visto il campo, complice il rendimento dell'accoppiata Astori-Pezzella. Così, già nella finestra di gennaio, potrebbe essere mandato a giocare, magari in prestito ad un altro club di serie A. Lo riporta la Nazione.