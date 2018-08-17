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Ag. Sottil: "Se non troviamo una squadra che lo fa giocare resta a Firenze fino a gennaio"

Il procuratore di Sottil, Beppe Galli,  ha parlato del suo assistito ai microfoni di Tmw: "Non sappiamo se resta a Firenze o se troviamo una sistemazione adeguata per giocare. Se la troviamo bene, alt...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 agosto 2018 14:55
Ag. Sottil: "Se non troviamo una squadra che lo fa giocare resta a Firenze fino a gennaio" -
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Il procuratore di Sottil, Beppe Galli,  ha parlato del suo assistito ai microfoni di Tmw: "Non sappiamo se resta a Firenze o se troviamo una sistemazione adeguata per giocare. Se la troviamo bene, altrimenti se deve rischiare di non giocare resta a Firenze almeno fino a gennaio".

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