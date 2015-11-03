Notizie Sottile Fiorentina

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Ag. Sottil: "Se non troviamo una squadra che lo fa giocare resta a Firenze fino a gennaio"

17 agosto 2018 14:55

Brovarone: "Folli se offrono 50 milioni per Chiesa, lo venderei. Il sostituto è in casa: Sottil"

28 marzo 2018 22:39

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