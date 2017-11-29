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Astori può rinnovare fino al 2021 già a gennaio: ritocco verso l'alto dell'ingaggio

Secondo TuttoSport oggi in edicola, la Fiorentina dovrebbe proporre il rinnovo del contratto a Davide Astori già questo gennaio. Il club è pronto a garantirgli un ritocco verso l’alto dell’ingaggio, c...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 novembre 2017 10:31
Astori può rinnovare fino al 2021 già a gennaio: ritocco verso l'alto dell'ingaggio - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Astori
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Astori
Rassegna Stampa
Astori
Gennaio
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Secondo TuttoSport oggi in edicola, la Fiorentina dovrebbe proporre il rinnovo del contratto a Davide Astori già questo gennaio. Il club è pronto a garantirgli un ritocco verso l’alto dell’ingaggio, che salirà rispetto al milione e 200 mila euro netti che guadagna attualmente. La prossima scadenza potrebbe essere per giugno 2021, due anni in più rispetto all’accordo attualmente in essere, a breve potrebbe arrivare l’annuncio della società.

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