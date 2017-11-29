Astori può rinnovare fino al 2021 già a gennaio: ritocco verso l'alto dell'ingaggio
Secondo TuttoSport oggi in edicola, la Fiorentina dovrebbe proporre il rinnovo del contratto a Davide Astori già questo gennaio. Il club è pronto a garantirgli un ritocco verso l’alto dell’ingaggio, c...
A cura di Redazione Labaroviola
29 novembre 2017 10:31
Secondo TuttoSport oggi in edicola, la Fiorentina dovrebbe proporre il rinnovo del contratto a Davide Astori già questo gennaio. Il club è pronto a garantirgli un ritocco verso l’alto dell’ingaggio, che salirà rispetto al milione e 200 mila euro netti che guadagna attualmente. La prossima scadenza potrebbe essere per giugno 2021, due anni in più rispetto all’accordo attualmente in essere, a breve potrebbe arrivare l’annuncio della società.