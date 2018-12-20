Cambia la durata del mercato, non chiuderà il 18 gennaio ma il 31. La decisione...

La chiusura del calciomercato invernale è stata prorogata al 31 gennaio. Lo ha deciso l'Assemblea della Lega Calcio. L'apertura è prevista il 3 gennaio, mentre la chiusra slitta dal 18 al 31 dello ste...

La chiusura del calciomercato invernale è stata prorogata al 31 gennaio. Lo ha deciso l'Assemblea della Lega Calcio. L'apertura è prevista il 3 gennaio, mentre la chiusra slitta dal 18 al 31 dello stesso mese. Nella stessa riunione odierna, inoltre, Luigi De Siervo è stato nominato nuovo amministratore della Lega Serie A, eletto con 15 voti, uno più del quorum necessario. De Siervo dal giugno 2016 era ad di Infront Italia, che della Lega è advisor. Dopo la votazione il presidente della Lega, Gaetano Micciché, ha tenuto un discorso per lodare il lavoro di Marco Brunelli, ex dg e negli ultimi mesi ad a interim, a cui le società hanno dedicato un applauso di ringraziamento.

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