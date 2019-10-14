Ljajic: "Mi piacerebbe moltissimo tornare alla Fiorentina. Ho dei bellissimi ricordi a Firenze"

Adem Ljajic ha fatto molto bene con Montella a Firenze. Poi il contratto in scadenza e la partenza direzione Roma. Come molti ex viola non ha trovato fortuna altrove e mantiene un bel ricordo di Firen...

Adem Ljajic ha fatto molto bene con Montella a Firenze. Poi il contratto in scadenza e la partenza direzione Roma. Come molti ex viola non ha trovato fortuna altrove e mantiene un bel ricordo di Firenze. Questo sono state le sue ultime parole in conferenza stampa, prima della partita con la sua Serbia: "La Fiorentina è stata la mia prima squadra all'estero, quella a cui sono più legato. Ho avuto anni fantastici lì. Se un giorno dovessi lasciare Besiktas, mi piacerebbe molto tornare alla Fiorentina".