Ljajic: "La Fiorentina mi è rimasta nel cuore, ho vissuto tre anni bellissimi a Firenze, non cerco vendetta"

Adem Ljajic, ex giallorosso, ha parlato ai microfon di Torino Channel, presentando così Torino-Roma: “Che effetto fa incrociare di seguito Roma, Fiorentina ed Inter? Un effetto speciale, sono tre squa...

Adem Ljajic, ex giallorosso, ha parlato ai microfon di Torino Channel, presentando così Torino-Roma: “Che effetto fa incrociare di seguito Roma, Fiorentina ed Inter? Un effetto speciale, sono tre squadre che sono parte del mio passato. Mi sono rimaste nel cuore, a Firenze tre anni bellissimi, prima avventura in Italia. Poi due anni belli a Roma, con un gran gruppo e con tanti amici, e anche un anno all’Inter bellissimo. Sono partite molto difficili, squadre forti, sono partite che mi piacciono – spero che possiamo fare risultato. Vendetta? No, nessuna. Cercherò di dare il massimo, aiutare i compagni e provare a fare la differenza. Ogni partita va affrontata con la giusta mentalità per fare bene.

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