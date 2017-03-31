La Fiorentina vince una causa contro la Roma. Arriva un milione di euro grazie a Ljajic

La Roma non voleva dare 1 milione di euro alla Fiorentina come ad accordi contrattuali per la cessione di Ljajic all'Inter

Secondo quanto riportato in esclusiva da Lady Radio la Fiorentina ha finalmente vinto una causa legale. Questa volta c'è stata una causa contro la Roma per Adem Ljajic, infatti alla società viola spettava avere 1 milione di euro come previsto dal contratto per il risarcimento della cessione di Ljajic dalla Roma all'Inter. Questo accordo fu scritto ai tempi della cessione di Ljajic dalla Fiorentina alla Roma nell'estate del 2013. La società giallorosso però non aveva voluto riconoscere l'accordo e quindi il denaro alla società dei Della Valle. Ora è arrivata questa bella notizia, con un milione di euro in più nelle casse viola.