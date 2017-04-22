Ljajic: "Jovetic rifiutò un'offerta del Real Madrid per amore della Fiorentina. Ha sbagliato, meglio i soldi..."

I soldi nella vita non sono tutto ma la carriera è breve, se mi arrivasse un'offerta milionaria non ci penserei due volte" cosi Adem Ljajic

Adem Ljajic ha parlato in conferenza stampa prima di Torino - Chievo ma ha raccontato un'aneddoto anche sulla Fiorentina e sul periodo viola:

"Cosa farei al posto di Belotti? Rispondo sinceramente: qualora arrivasse un’offerta da tanti milioni a stagione, non ci penserei due volte. I soldi non sono tutto, però… vi faccio l’esempio di Jovetic: una volta gli arrivò un’offerta importante dal Real Madrid, poi rimase alla Fiorentina, e 15 giorni dopo ebbe un infortunio grave al ginocchio. Non so cosa sarebbe successo se avesse accettato. Poi lui ha fatto lo stesso una carriera importante, ma la carriera di un calciatore non è facile e non è lunga”