La Stampa, alla corsa per l’EL c'è anche il Torino in cinque a giocarsi due posti

Con tre vittorie consecutive anche il Torino di Walter Mazzarri si è prepotentemente rilanciato alla corsa Europa League. La squadra granata infatti, adesso vede vicino un obbiettivo che fino a poco t...

Con tre vittorie consecutive anche il Torino di Walter Mazzarri si è prepotentemente rilanciato alla corsa Europa League. La squadra granata infatti, adesso vede vicino un obbiettivo che fino a poco tempo fa sembrava più che distante. “Il Milan va piano, il Toro no”. Queste le parole sul quotidiano La Stampa. Ovviamente a questa corsa sono iscritte anche Fiorentina, Sampdoria, Atalanta e Milan che pur essendo sesto si trova inghiottito a difendersi dalle squadre di rincorsa. Il settimo posto visto il regolamento però potrebbe non bastare visto che per “sbloccare” la settima piazza il Milan deve occupare o il quinto o il sesto posto poiché è finalista di Coppa Italia contro la Juventus altrimenti sarà necessario arrivare almeno sesti.