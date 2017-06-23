"Berardi in arrivo alla Fiorentina" il Corriere dello Sport lancia al notizia. Sarà il sostituto di Bernardeschi
Il Corriere dello Sport lancia l'indiscrezione, Berardi arriva a Firenze se Bernardeschi rifiuta il rinnovo di contratto offerto dalla società viola
A cura di Redazione Labaroviola
23 giugno 2017 08:40
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport in caso di addio a Firenze di Federico Bernardeschi, Corvino sarebbe disposto a far arrivare alla Fiorentina l'attaccante del Sassuolo Domenico Berardi classe 94. Il quotidiano titola proprio "Fiorentina, arriva Berardi". Alternativa al talento italiano è Adem Ljajic che potrebbe entrare in uno scambio con il Torino per Tatarusanu.