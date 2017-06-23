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"Berardi in arrivo alla Fiorentina" il Corriere dello Sport lancia al notizia. Sarà il sostituto di Bernardeschi

Il Corriere dello Sport lancia l'indiscrezione, Berardi arriva a Firenze se Bernardeschi rifiuta il rinnovo di contratto offerto dalla società viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 giugno 2017 08:40
"Berardi in arrivo alla Fiorentina" il Corriere dello Sport lancia al notizia. Sarà il sostituto di Bernardeschi -
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Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport in caso di addio a Firenze di Federico Bernardeschi, Corvino sarebbe disposto a far arrivare alla Fiorentina l'attaccante del Sassuolo Domenico Berardi classe 94. Il quotidiano titola proprio "Fiorentina, arriva Berardi". Alternativa al talento italiano è Adem Ljajic che potrebbe entrare in uno scambio con il Torino per Tatarusanu.

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