Italiano è il nuovo tecnico del Besiktas: Firma un contratto di due anni a 6 milioni a stagione

L'ex tecnico viola vola in Turchia dopo non essere andato al Napoli

Dopo il mancato approdo al Napoli di Aurelio De Laurentiis e una trattativa lampo decollata negli ultimi giorni, adesso è ufficiale: Vincenzo Italiano è il nuovo allenatore del Beşiktaş. L'ex tecnico di Fiorentina e Bologna sbarca così a Istanbul, sponda bianconera, come annunciato dallo stesso club turco tramite una nota sul proprio sito in cui esprime grande entusiasmo e fiducia per il nuovo corso tecnico. Per l'allenatore nato a Karlsruhe si tratta della prima esperienza assoluta all'estero, una nuova stimolante avventura arrivata dopo aver completato l'intera trafila delle categorie professionistiche italiane. A convincere definitivamente Italiano è stata anche l'importante offerta economica del Beşiktaş, che ha blindato il tecnico con un contratto a lungo termine valido fino al 2028 da ben 6 milioni di euro a stagione più bonus.