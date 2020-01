Kevin Prince Boateng riparte dalla Turchia. L’attacca lascia la Fiorentina in queste ultimissime ore di mercato e vola al Besiktas, che ha raggiunto tutti gli accordi per un’operazione in prestito con obbligo di riscatto legato al numero di presenze. Lo stesso Boateng, come annunciato dai principali media turchi, è già in viaggio verso Istanbul.

Alfredopedullà.com