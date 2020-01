L’idea della Fiorentina per Pedro è quella di far crescere l’attaccante in Italia. Le ipotesi potrebbero essere la Spal, ai viola piace Duncan e la Spal, alla Fiorentina piace Petagna. Il Brasiliano potrebbe quindi essere una parziale contropartita. Il Besiktas è interessato all’attaccante ma lui sembra non gradire la destinazione. Lo riporta La Nazione.