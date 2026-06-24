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Nazione: “Besiktas pronto a fare l’offerta per Mandragora, ma la Fiorentina chiede 10 milioni per trattare”

Mandragora vuole restare in viola, ma molto dipenderà dall’offerta del club turco

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 giugno 2026 09:04
Nazione: “Besiktas pronto a fare l’offerta per Mandragora, ma la Fiorentina chiede 10 milioni per trattare” -
Rassegna Stampa
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Nelle prossime ore potrebbe arrivare la prima proposta del Besiktas per Mandragora. Rolly vuole rimanere in viola, ma molto dipenderà dal tipo di proposta dei turchi, sia per lui che per la Fiorentina. Che comunque per meno di 10 milioni non si metterà nemmeno a trattare. Lo scrive La Nazione.

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