Il Besiktas si ribella contro Chiesa: "Ci ha chiesto 9 milioni a stagione di ingaggio, non lo prendiamo"

Federico Chiesa è fuori dal progetto Juventus, Thiago Motta lo ha messo fuori rosa e adesso l'ex giocatore della Fiorentina cerca squadra

Il Besiktas si chiama fuori dalla corsa a Federico Chiesa, parola del vicepresidente Hüseyin Yücel. Intervenuto a TRT Spor, il numero due del club bianconero ha annunciato di aver negoziato l'acquisto dell'esterno offensivo italiano dalla Juventus, ma anche di aver ormai stoppato ogni trattativa. Queste le sue dichiarazioni in merito:

"Negli ultimi tempi al Beşiktaş è stato accostato Federico Chiesa, e si continua a farlo ancora. È vero che ne parliamo da circa 10 giorni. Nell’ambito della comunicazione trasparente che abbiamo effettuato finora, vorrei precisare che il giocatore ha un’aspettativa di ingaggio pari a circa 9 milioni di euro, con una richiesta della Juve che si assesta sui 15 milioni. Attualmente sono sette i club sulle sue tracce, ma le richieste non sono molto logiche e non sembra possibile soddisfarle”.

Yücel ha quindi continuato così: “Da oggi Chiesa non è più nell’agenda del Beşiktaş: gli interessi del club sono molto più importanti dei nomi dei calciatori. Siamo consapevoli delle nostre lacune, lavoreremo duro fino all’ultimo giorno della sessione trasferimenti”. Lo riporta TMW

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