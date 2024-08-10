Palladino: "Manca qualcosa dal mercato. Amrabat? Nato grande rapporto, finché è qui sono felice"

De Gea? La sua carriera parla da sé. Ci darà tanta esperienza e si è messo subito a disposizione anche se ci vorrà un po' per metterlo in condizione perchè non gioca da un anno

Il tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, ha parlato al termine del match contro il Friburgo, finito 2-2 in una partita insolita composta da tre tempi di gioco da 45 minuti. Queste le sue dichiarazioni:

"Partita su 3 tempi? Sono serviti per capire tante cose. E' stata una preparazione particolare con giocatori arrivata alla spicciolata e quasi tutti alla fine. In questo periodo sono stati tutti esemplari, e si è chiuso un ritiro positivo anche se c'è qualcosa da migliorare e ci manca ancora qualcosa dal mercato e siamo una squadra che è ancora in costruzione.

Calciomercato? Il calciomercato fa parte del nostro lavoro e sarebbe meglio se finisse prima ma sono dinamiche che dobbiamo accettare. Siamo speranzosi che le cose che mancano arrivino. Dobbiamo continuare a lavorare su quello che manca. Sarà un finale di campionato difficile con 5 partite"

Dietro si concede qualcosa? Io penso che i gol vengono presi oggi da due calci piazzati, con il rigore un po' generoso. I 90 minuti sono stati positivi anche se da dietro possiamo costruire meglio e davanti possiamo essere più incisivi ma la cosa importante è creare sempre tanto.

Amrabat? Si è creato un grande rapporto. L'uomo ancora non lo conoscevo e mi ha colpito, è un grande professionista; mi ha dato disponibilità nonostante le voci di mercato. Poi vedremo cosa succederà ma finche sarà qui sono felice e sarei felice di allenarlo durante l'anno.

I giovani? Li amo, sono spugna, hanno voglia di imparare. Io li tengo in considerazione tutti perchè su tre competizioni ne abbiamo bisogno, io non ho paura a buttare dentro i giovani. Seguo sempre la Primavera ed il settore giovanile."

LA FIORENTINA PAREGGIA A FRIBURGO DOPO 3 TEMPI: ECCO TOP E FLOP DEL MATCH

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