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Palladino: "Manca qualcosa dal mercato. Amrabat? Nato grande rapporto, finché è qui sono felice"

De Gea? La sua carriera parla da sé. Ci darà tanta esperienza e si è messo subito a disposizione anche se ci vorrà un po' per metterlo in condizione perchè non gioca da un anno

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 agosto 2024 19:05
Palladino: "Manca qualcosa dal mercato. Amrabat? Nato grande rapporto, finché è qui sono felice" -
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Il tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, ha parlato al termine del match contro il Friburgo, finito 2-2 in una partita insolita composta da tre tempi di gioco da 45 minuti. Queste le sue dichiarazioni:

"Partita su 3 tempi? Sono serviti per capire tante cose. E' stata una preparazione particolare con giocatori arrivata alla spicciolata e quasi tutti alla fine. In questo periodo sono stati tutti esemplari, e si è chiuso un ritiro positivo anche se c'è qualcosa da migliorare e ci manca ancora qualcosa dal mercato e siamo una squadra che è ancora in costruzione. 

Calciomercato? Il calciomercato fa parte del nostro lavoro e sarebbe meglio se finisse prima ma sono dinamiche che dobbiamo accettare. Siamo speranzosi che le cose che mancano arrivino. Dobbiamo continuare a lavorare su quello che manca. Sarà un finale di campionato difficile con 5 partite"

Dietro si concede qualcosa? Io penso che i gol vengono presi oggi da due calci piazzati, con il rigore un po' generoso. I 90 minuti sono stati positivi anche se da dietro possiamo costruire meglio e davanti possiamo essere più incisivi ma la cosa importante è creare sempre tanto. 

Amrabat? Si è creato un grande rapporto. L'uomo ancora non lo conoscevo e mi ha colpito, è un grande professionista; mi ha dato disponibilità nonostante le voci di mercato. Poi vedremo cosa succederà ma finche sarà qui sono felice e sarei felice di allenarlo durante l'anno. 

I giovani? Li amo, sono spugna, hanno voglia di imparare. Io li tengo in considerazione tutti perchè su tre competizioni ne abbiamo bisogno, io non ho paura a buttare dentro i giovani. Seguo sempre la Primavera ed il settore giovanile."

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