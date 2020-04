Ecco alcune parole rilasciate da Kevin-Prince Boateng a Sky Sport: “Fiorentina? Sono arrivato a Firenze con tanta voglia. La maglia numero 10 mi ha messo un po’ di pressione in più. Non sono contento di come sia andata. Sono arrabbiato perché non si è visto il vero Boateng. Montella? Non ci siamo capiti. Prima voleva che l’attaccante andasse incontro al pallone poi, non più”.