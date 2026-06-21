Il Corriere dello Sport titola: "Mandragora vuole restare in viola, ma il Besiktas è molto interessato"

Il centrocampista viola piace ad Italiano che lo rivorrebbe con sè

Il Corriere dello Sport – Stadio accende i riflettori sulla mediana della Fiorentina, delineando le strategie di mercato. Nelle idee del direttore sportivo Fabio Paratici, Nicolò Fagioli e Cher Ndour rappresentano le colonne portanti del reparto da mettere a disposizione del tecnico Fabio Grosso. Questa linea rimarrà intatta a meno che non si presenti un acquirente pronto a stravolgere i piani con una proposta irrinunciabile: una cifra non inferiore ai 30 milioni di euro, da versare immediatamente e in un'unica soluzione, escludendo a priori formule basate su prestiti con diritto di riscatto.

La posizione di Rolando Mandragora è invece più sfumata. Il centrocampista ha giurato fedeltà ai colori viola, sancendo il legame con un prolungamento contrattuale fino al 2028, e la stessa società toscana non ha intenzione di privarsene. Tuttavia, sul giocatore incombe l'ombra di Vincenzo Italiano, che lo apprezza particolarmente e lo spinge verso la Turchia per averlo con sé al Besiktas; la dirigenza viola, in ogni caso, non farà sconti per lasciarlo partire. Rimane incerto, infine, il destino di altri tre elementi della rosa: Giovanni Fabbian, Marco Brescianini e Jacopo Fazzini. Per i primi due la permanenza non è scontata malgrado il recente e oneroso riscatto complessivo da 23 milioni di euro, anche se l'ex centrocampista del Bologna sta recuperando terreno nelle considerazioni del club per una riconferma.