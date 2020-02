Ecco alcune delle parole rilasciate ai canali ufficiali del club da Kevin-Prince Boateng nuovo acquisto del Besiktas: “Sapevo di essere arrivato in un grande club, il livello di professionalità qui è molto alto. Volevo venire qui, a Berlino avevo moltissimi amici turchi. Appena è arrivata quest’offerta ho detto al mio procuratore di accettare subito. La mia condizione fisica? Nelle ultime due gare con la Fiorentina non ho giocato ma il motivo non era per problemi fisici, dimostrerò la mia condizione sul campo”.