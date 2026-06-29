Pedullà: "La Fiorentina ha sondato Nuno Tavares della Lazio, concorrenza di Porto e Besiktas"

La società viola si informa sull'esterno portoghese, mentre la Lazio valuta una cessione preferibilmente all'estero: servono circa 20 milioni di euro

Nuno Tavares non è tanto sicuro di restare alla Lazio. Anzi. Il mal di pancia continua e il suo orientamento sarebbe quello di andare. Ci sono novità perché nelle ultime ore ci sono stati nuovi sondaggi con il Besiktas che lo aveva cercato con forza lo scorso gennaio e che vorrebbe affondare perché Italiano è un suo estimatore. Fin qui Tavares non ha aperto alla Turchia, ma attenzione alle sorprese: Farioli si è mosso per Nuno (scadenza 2029) al Porto e qui ci possono essere sviluppi perché per l’esterno portoghese sarebbe un ritorno a casa. Anche la Fiorentina ha sondato negli ultimi giorni, la Lazio preferirebbe cederlo all’estero ma vedremo. La richiesta biancoceleste è più alta, ma si può arrivare a una soluzione per una ventina di milioni.

Lo riporta alfredopedulla.com