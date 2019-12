Iachini ora dovrà visionare tutti i calciatori in rosa. Il primo della lista è sicuramente Pedro, la Fiorentina non vuole svenderlo. La miglior proposta finora è arrivata dal Besiktas. Prima di cederlo però Pradè vorrebbe prendere un’altra punta, Cutrone sembra l’operazione più semplice in prestito con diritto di riscatto mentre Piatek e Zaza sono affari più complessi e costosi. Lo riporta La Nazione.