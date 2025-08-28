Clamoroso a Istanbul: il Besiktas fuori dalla Conference! Avanti tutte le altre "big"

I turchi eliminati in casa dal Losanna, mentre Crystal Palace, Rayo Vallecano, Strasburgo e Mainz centrano la qualificazione

Colpo di scena nei playoff di Conference League: il Besiktas, nonostante una rosa piena di talento con nomi come Rafa Silva, Abraham e João Mário, viene clamorosamente eliminato in casa dal Losanna, che espugna Istanbul dopo l’1-1 dell’andata e conquista una storica qualificazione alla fase a gironi.

Nessun problema invece per le squadre dei principali campionati europei. Nel pomeriggio, il Crystal Palace ha gestito lo 0-0 con il Fredrikstad forte dell’1-0 ottenuto all’andata. In serata, netto 4-0 del Rayo Vallecano sul Neman e successo in rimonta per 3-2 dello Strasburgo sul campo del Brøndby. Infine, impresa anche per il Mainz, che dopo aver perso 2-1 a Trondheim contro il Rosenborg, ha ribaltato tutto in casa imponendosi con un netto 4-1. Passano anche Legia Varsavia e Shakhtar Donetsk. Le big quindi non tradiscono, ma il tonfo del Besiktas resta il risultato più clamoroso della serata.

Domani ore 13 il sorteggio della fase a gironi. La Fiorentina sarà anche quest'anno testa di serie. Di seguito la proiezione ufficiosa dei gironi secondo il rispettivo coefficiente riportata da FootballRankings