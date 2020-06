Secondo BeIN Sports, l’attaccante Kevin Prince Boateng, tornerà alla Fiorentina a fine stagione. Il Besiktas ha deciso di non esercitare il diritto di acquisto per lo scarso rendimento in campo. Adesso la Fiorentina, dovrà gestirlo e trovargli un’altra sistemazione perché non avrà più spazio nella squadra viola.