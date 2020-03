Queste le parole rilasciate da Kevin-Prince Boateng, attaccante della Fiorentina in prestito al Besiktas a Sky Sport: “Non mi sono pentito d’aver lasciato il Sassuolo per il Barcellona, difficile dire di no ad un club così, è stato un trasferimento né positivo né negativo. Quando smetterò di giocare però potrò dire di aver giocato titolare nel Barcellona. Fiorentina? Non so se tornerò o meno a Firenze, il mercato è strano, è un momento brutto per tutti ma porto nel mio cuore tutti i miei ex compagni anche se non hanno visto il vero Boateng alla Fiorentina. Volevo dimostrare il mio valore ma per tanti motivi non ci sono riuscito. Se tornerò voglio spaccate tutto, Firenze è la piazza giusta. Il Milan ha un gran tifo ma anche a Firenze c’è molto affetto. Ho parlato con tanti giovani viola cercando di consigliarli, Chiesa, Vlahovic e Castrovilli avranno un grande futuro”.