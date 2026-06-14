TMW riporta: "Mandragora vuole restare alla Fiorentina, il club punta su di lui per ripartire"

Il centrocampista viola non partirà in estate perchè fa parte del nuovo progetto

Rimbalzano indiscrezioni riguardanti un possibile interessamento del Besiktas per Rolando Mandragora, sebbene, stando a quanto diffuso da Tuttomercatoweb.com, non sia ancora stata recapitata alcuna offerta formale negli uffici di viale Fanti. Il legame tra il calciatore e Vincenzo Italiano, neo-tecnico del club turco ed estimatore del mediano fin dai tempi della comune esperienza in maglia viola, rappresenta certamente un fattore rilevante, ma la volontà del centrocampista appare orientata decisamente verso la permanenza alla Fiorentina. A blindare questa posizione c'è un contratto rinnovato di recente, che lega le parti fino al 2028 con un'opzione per un'ulteriore stagione, oltre alla chiara volontà della proprietà gigliata di non privarsi di un giocatore considerato un punto fermo del progetto tecnico.