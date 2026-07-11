Moretto riporta: "Laurienté ha accettato il Besiktas" Sfuma per la Fiorentina definitivamente?

L'esterno francese potrebbe raggiungere Italiano in Turchia

Vincenzo Italiano non molla la presa e continua a premere per avere alle sue dipendenze Armand Laurienté. Nelle ultime ore si sono registrati nuovi colloqui tra il Beşiktaş e il Sassuolo nel tentativo di sbloccare la trattativa per l'esterno francese, ma la dirigenza neroverde mantiene una posizione di totale chiusura e continua a respingere gli assalti. Dal canto suo, il calciatore ha già dato il proprio benestare al trasferimento in Turchia e sta spingendo con forza per favorire la buona riuscita dell'operazione, nella speranza che i due club riescano a trovare un accordo. Lo scrive Matteo Moretto