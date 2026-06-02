Sportmediaset riporta: "Il Besiktas ci prova per Italiano, prima esperienza estera per l'ex viola"

L'ex tecnico del Bologna e della Fiorentina potrebbe volare in Turchia

Dopo l'addio al Bologna e l'approdo al Napoli sfumato, spunta una nuova pretendente per Vincenzo Italiano. Il Besiktas ha mostrato interesse per l'ex allenatore rossoblù: ci sarebbero anche già stati i primi contatti esplorativi. Per Italiano sarebbe la prima avventura all'estero dopo le esperienze in A con Spezia, Fiorentina e Bologna. Lo scrive Sportmediaset