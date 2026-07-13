Il Corriere dello Sport riporta: "La Fiorentina abbandona Laurienté, il giocatore è vicino al Besiktas"

L'esterno neroverde è vicino a raggiungere Italiano in Turchia

Il nome di Armand Laurienté, ala destra del Sassuolo, è rimasto a lungo nei radar della Fiorentina. In particolare, la nomina di Fabio Grosso sulla panchina viola sembrava il preludio perfetto per un assalto della dirigenza toscana al francese, che ha vissuto stagioni importanti proprio sotto la guida del tecnico.

Tuttavia, i vertici di mercato della Fiorentina non hanno ancora sferrato l'attacco decisivo, permettendo così ad altre pretendenti di inserirsi nella corsa. Stando alle ultime indiscrezioni del Corriere dello Sport, sul giocatore si è registrato il forte inserimento del Besiktas, guidato dall'ex allenatore viola Vincenzo Italiano, pronto a portarlo a Istanbul.

Il club turco si sta muovendo concretamente per chiudere l'operazione con il Sassuolo sulla base di una valutazione che si agira intorno ai 20 milioni di euro. Dal canto loro, i dirigenti neroverdi stanno già correndo ai ripari per non farsi trovare impreparati in caso di fumata bianca: il profilo individuato per raccogliere l'eredità di Laurienté è quello di Daniel Maldini, seguito con grande attenzione nelle ultime ore.