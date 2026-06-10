Non solo Vlahovic: Italiano guarda ancora in "casa Fiorentina" e vuole Arthur al Besiktas

L'ex tecnico della Fiorentina spinge per il brasiliano, già protagonista sotto la sua gestione in maglia viola

Dopo aver intrapreso la sua nuova avventura in Turchia, Vincenzo Italiano è già al lavoro insieme al Besiktas per costruire una squadra competitiva in vista della prossima stagione. Il club di Istanbul punta a rinforzarsi con profili di esperienza e qualità, e tra i nomi finiti sul taccuino dell'allenatore c'è anche una vecchia conoscenza del calcio italiano.

Si tratta di Arthur Melo, centrocampista brasiliano che Italiano ha allenato durante la sua esperienza alla Fiorentina. Nella stagione trascorsa in maglia viola, il regista ex Juventus aveva conquistato la fiducia del tecnico grazie alle sue doti nella gestione del possesso e nella costruzione del gioco.

Secondo le ultime indiscrezioni, il Besiktas avrebbe intensificato i contatti per valutare la fattibilità dell'operazione. La società turca è alla ricerca di un elemento capace di dare ordine e personalità alla mediana, caratteristiche che Arthur possiede e che lo rendono un profilo particolarmente gradito all'ex allenatore gigliato.

Non è l'unico ex Fiorentina seguito dal Besiktas. Nei radar del club turco sarebbe infatti comparso anche Dusan Vlahovic, altro giocatore che conosce bene Italiano. Per entrambi potrebbe dunque aprirsi una nuova opportunità lontano dall'Italia, con la prospettiva di ritrovare un allenatore che in passato ha saputo valorizzarne le qualità.