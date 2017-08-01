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La Nazione: Babacar è un rebus, rifiuta il Besiktas e Corvino attende nuove offerte

La Fiorentina valuta 13 mln il cartellino del senegalese, ma nessuno sembra disposto ad avvicinarsi alle cifre richieste

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 agosto 2017 13:18
La Nazione: Babacar è un rebus, rifiuta il Besiktas e Corvino attende nuove offerte - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Il futuro di Khouma Babacar è sempre più un rebus. Non c’è nessuna novità su di lui dopo il sondaggio dei turchi del Besiktas. Alla Fiorentina, infatti, non sono arrivate nuove proposte. Corvino valuta il suo cartellino non meno di 13 milioni di euro ma a quelle cifre nessuno ci si è avvicinato. Ed il senegalese ha rispedito al mittente l’offerta del club turco.

Fonte: La Nazione

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