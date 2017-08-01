La Nazione: Babacar è un rebus, rifiuta il Besiktas e Corvino attende nuove offerte

La Fiorentina valuta 13 mln il cartellino del senegalese, ma nessuno sembra disposto ad avvicinarsi alle cifre richieste

Il futuro di Khouma Babacar è sempre più un rebus. Non c’è nessuna novità su di lui dopo il sondaggio dei turchi del Besiktas. Alla Fiorentina, infatti, non sono arrivate nuove proposte. Corvino valuta il suo cartellino non meno di 13 milioni di euro ma a quelle cifre nessuno ci si è avvicinato. Ed il senegalese ha rispedito al mittente l’offerta del club turco.

Fonte: La Nazione