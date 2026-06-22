Gazzetta dello Sport riporta: "Italiano vuole Vlahovic in Turchia, pronti 10 milioni di ingaggio"
L'ex tecnico viola ha richiesto espressamente il serbo per il suo attacco
Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, si profilano clamorosi scenari di mercato sull'asse Torino-Istanbul, con il Besiktas pronto a fare follie per Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo, ormai a un passo dalla scadenza del suo legame con la Juventus, ha ricevuto una proposta contrattuale persino superiore alle sue richieste, ma non da parte del club piemontese: sono stati infatti i "bianconeri" di Turchia a farsi avanti, decisi a investire una parte consistente del loro budget da oltre 100 milioni di euro per strappare il bomber alla concorrenza di Galatasaray e Fenerbahce. I primi sondaggi si sono trasformati in veri e propri colloqui diretti grazie alla mediazione di Vincenzo Italiano, da poco insediatosi sulla panchina del Besiktas; il tecnico ha illustrato all'attaccante il piano di rinascita del club, intenzionato a dominare in patria e a recitare un ruolo da protagonista in Europa. Vlahovic si è mostrato lusingato dall'offerta economica — che prevede ben 10 milioni di euro netti all'anno più un premio alla firma di circa 5 milioni, cifre ben distanti dai 6 milioni più bonus prospettati dalla Juventus — ma per ora preferisce prendere tempo, sperando nell'inserimento di qualche prestigiosa società della Premier League o della Liga. Sullo sfondo rimane vigile anche il Galatasaray, la cui offensiva è però congelata in attesa che si chiarisca il futuro di Mauro Icardi, il cui rinnovo contrattuale scadrà a fine giugno. Nel frattempo, i piani di Italiano per il Besiktas includono un altro elemento di proprietà juventina: si tratta del regista brasiliano Arthur Melo, di rientro dal prestito al Gremio e ormai ai margini del progetto bianconero. Pur di disfarsi di un ingaggio decisamente oneroso, la Juventus sarebbe disposta a liberarlo a parametro zero, permettendo così all'allenatore di ritrovare a Istanbul quel centrocampista che aveva già brillantemente guidato a Firenze nella stagione 2023-24.