“All’inizio avevo solo un po’ di tosse e febbre ma siccome c’erano già dei casi in squadra – ha detto German Pezzella al Corriere della Sera – ho subito pensato che fosse Coronavirus, poi mi hanno fatto il tampone ed i dubbi sono svaniti. Ho avuto paura, per me è stata una brutta influenza ma ti vengono un sacco di pensieri. Per fortuna famiglia ed amici anche se non fisicamente mi sono stati vicini. Lo staff medico mi ha subito seguito, con i compagni sono stato sempre in contatto. Non ero l’unico del gruppo a trovarsi in quella situazione. Seguo un percorso personalizzato ora, non è semplice allenarsi così. Ripartenza? La decisione spetta ai medici ed esperti, l’importante è garantire sicurezza”.