Il nuovo coronavirus, il Sars-CoV-2, è fra noi, lo sappiamo e ci dobbiamo convivere. Come possiamo capire se ci ha colpito? Quali sono i sintomi di contagio? Ci sono i tre classici sintomi di base: febbre, tosse secca e difficoltà di respiro. Che ci devono allarmare. Ma ce ne sono altri, come ci informano i Cdc di Atlanta, gli americani Centers for Disease Control and Prevention , che tengono sotto controllo la salute mondiale, con un occhio alle centinaia di studi che oggi vengono pubblicati in letteratura. Sarebbero almeno sei «nuovi» sintomi da prendere in considerazione. Eccoli: brividi, tremore persistente insieme ai brividi, dolori muscolari, mal di testa, mal di gola e perdita di gusto e olfatto. I Cdc raccomandano di prendere in considerazione questi segnali nel tracciare le infezioni da Covid-19. Ma l’Organizzazione mondiale della Sanità non è proprio in linea con queste regole e ribadisce il fatto che i sintomi principali sono febbre, tosse secca e mancanza di respiro.