La Fiorentina si unisce alle squadre che hanno raggiunto un accordo per il taglio degli stipendi. È stato trovato un accordo per la rinuncia di una mensilità sulle 10 che spettano ai calciatori a seguito dello stop del campionato per il Coronavirus. Il risparmio che metterà nelle proprie casse la Fiorentina sarà di circa 4 milioni. Hanno partecipato anche Iachini e il suo staff a questa riduzione. Lo riporta il Corriere dello Sport.