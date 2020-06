“Quando ho saputo di essere positivo al coronavirus – ha detto l’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic a la BBC – sono stati giorni complicati, la mia famiglia non era in Italia, ero solo. Poi le mie condizioni sono rapidamente migliorate, ora ogni tre giorni effettuiamo un tampone, per me è già normalità. Siamo stati molti mesi senza calcio, siamo pronti per dare il massimo ora. Non vedo l’ora di scendere in campo, sarà un’emozione incredibile. Ribery? Con lui in squadra le cose difficili non esistono. Ha una mentalità ce non ho mai visto. Ci sono tanti calciatori giovani e forti come Chiesa, Castrovilli e Milenkovic”.