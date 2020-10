(FOTO) “Covid? Mi sono ammalato guardando il TG” Il CT dell’Italia Mancini, finisce nella bufera mediatica

Gaffe social per il ct della Nazionale Roberto Mancini. Il tecnico ha pubblicato sulla propria pagina Instagram una vignetta che ironizza sull’informazione legata alla diffusione del Covid, creando non poco imbarazzo in Federazione. Nel fumetto si vede un’infermiera che chiede al paziente “Hai idea di come ti sei ammalato? Guardando i tg”, la risposta dell’uomo dal letto di un ospedale.

Sui social tanti i commenti critici con molti chiedono anche un intervento della Figc per sanzionare Mancini. Lo stesso ct qualche settimana fa aveva detto: “Lo sport è un diritto come la scuola”, in risposta ad un intervento del ministro della Salute, Roberto Speranza. Anche quelle dichiarazioni, assieme a quelle in cui l’allenatore auspicava la riapertura degli stadi, avevano suscitato molte polemiche. Adesso questa nuova presa di posizione, in un momento dove il numero dei contagi è in costante aumento. Mancini comunque non è nuovo a prese polemiche sull’emergenza coronavirus e su come è stata gestita. qualche giorno fa aveva pubblicato la testimonianza di Hermann Goring, generale nazista, al tribunale di Norimberga: “L’unica cosa che si deve fare per rendere schiave le persone è impaurirle. Se riuscite a immaginare un modo per impaurire le persone, potete fargli quello che volete”. Opinioni personali pubblicate sul proprio profilo, ma che certo faranno discutere. E qualcuno pensa già ad un possibile licenziamento… Lo riferisce Libero

