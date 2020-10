“Il problema della Fiorentina è Commisso, ha scelto un allenatore debole. Nessuno lo voleva in società”

A Radio Bruno ha parlato Enzo Bucchioni della situazione in casa Fiorentina, queste le sue parole:

“Il problema della Fiorentina è Commisso, non Iachini. Il motivo? Chi ha messo in panchina un allenatore debole come Iachini è stato Commisso, Beppe non si è di certo messo da solo li. Non è Guardiola, apparte quando sbaglia nettamente qualcosa, cosa di può dire a Iachini? Lo sappiamo che non è Guardiola. La scelta di Iachini non è stata condivisa dalla società e anche dai tifosi, ci si aspettava qualcosa di diverso e di nettamente migliore, c’era bisogno di un grande allenatore. Per Sarri la Fiorentina è un’opzione gradita ma non è al numero uno del suoi interessi. Sarri sarebbe perfetto per il lungo periodo”

