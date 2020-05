Coronavirus: la situazione continua a migliorare giorno dopo giorno. I dati di ieri, primo maggio, sono buoni. E fanno ben sperare. In Toscana sono 9.445 i casi di positività al Coronavirus, 93 in più rispetto al 30 aprile. I nuovi casi sono lo 1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 10% e raggiungono quota 3218. I test eseguiti hanno raggiunto quota 146.456, 4.607 in più rispetto al 30 aprile, quelli analizzati ieri sono 4.800. Gli attualmente positivi sono oggi 5.373, il 3,8% in meno del 30 aprile. Ancora 28 ricoveri in meno rispetto al 30 aprile. Ci sono stati nuovi decessi: 4 uomini e 8 donne con un’età media di 86,2 anni.

Lanazione.it