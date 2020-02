Ecco il commento del mister l’Hellas Verona, Ivan Juric, sul nuovo acquisto Valentin Eysseric in prestito dalla Fiorentina: “Eysseric? Avevamo una mancanza in mezzo al campo perchè Danzi ha dei problemi alla caviglia, dovrà quindi operarsi. Può fare anche il trequartista, però deve migliorare la fase difensiva per fare il ruolo di centrocampista. Cessioni? Abbiamo ceduto due calciatori ma sono rimasti con noi e sono sicuro che continueranno con lo spirito giusto”.