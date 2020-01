Ieri vi abbiamo parlato della polemica di Eysseric per la maglia girata nello spogliatoio. Oggi il calciatore francese ha fatto dietrofront su Instagram, pubblicando le seguenti parole: “Per chi non ha capito la mia pubblicazione di ieri… ho visto un post della Fiorentina in cui veniva mostrata la mia maglia girata. Allora per ridere ho risposto con la mia storia, mettendoci sopra la casacca, ma non c’era niente contro la Fiorentina. Io sono orgoglioso di essere qui e di indossare questa maglia. Vi voglio bene, anche a chi mi insulta”.

