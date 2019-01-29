Casa Mercato Viola, De Paoli per giugno. Eysseric se ne va ecco le cifre. Fruk...

di Lorenzo BigiottiDe Paoli piace moltissimo alla Fiorentina. Come vi avevo raccontato nel pomeriggio la Fiorentina sta facendo il possibile per prenderlo. La novità però è che non arriverà subito per...

di Lorenzo Bigiotti

De Paoli piace moltissimo alla Fiorentina. Come vi avevo raccontato nel pomeriggio la Fiorentina sta facendo il possibile per prenderlo. La novità però è che non arriverà subito perchè il Chievo vuole provare a salvarsi anche se l'impresa è ardua. Si lavora dunque per luglio come per Zurkowski e Traorè. Resta da battere la concorrenza delle genovesi ma la viola è forte sul giocatore.

Eysseric invece è vicinissimo alla cessione al Nantes in prestito con diritto di riscatto fissato a 3.5 milioni. I gigliati speravano di ottenere qualcosa in più ma purtroppo non è stato così. Infine ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del giovane calciatore Toni Fruk, centrocampista, dal Royal Excel Mouscron. Fruk è nato a Nasice (Croazia) il 9 marzo del 2001 ed ha firmato un contratto che lo legherà al Club Viola fino al 30 giugno 2021