Non ha trovato a Firenze lo spazio che sperava, Valentin Eysseric, che è stato ceduto in prestito all’Hellas Verona fino al termine della stagione. Il centrocampista francese aveva già giocato la seconda parte della passata stagione in prestito al Nantes. Rientrato in estate, ha disputato soltanto tre gare finora e sono state diverse le squadre che si sono fatte avanti. Ora per lui comincia una nuova sfida a Verona. Lo riporta Gianlucadimarzio.com