Cicco Graziani ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

“Oggi ho assistito all’allenamento della Fiorentina, ho notato una bella atmosfera. Mi sembra chiaro che con Pedro qualcosa non vada perché no Montello lo avrebbe schierato di piu. Rimpianto? Veretout purtroppo è un rimpianto. Ho rivisto dopo tanto tempo Eysseric, Antognoni mi ha detto: ‘Anche a me non dispiace’”.