Nazione, Ribery out contro l’Inter, servirebbe un miracolo. Al suo posto ci sarà Eysseric

A meno di miracoli, questa sera la Fiorentina non potrà contare su Franck Ribery. La rifinitura di questa mattina, dovrebbe far luce su chi prenderà il posto del francese: nelle ultime ore avrebbero preso a salire le quotazioni di Eysseric. Il fantasista, rimasto a Firenze in mancanza di opzioni sul mercato (l’unico club a mostrare interesse era stato il Crotone) ha spesso agito sulla mattonella di Ribery in assenza del connazionale e non è un caso che Prandelli nella rifinitura abbia a lungo testato il giocatore nel 3-5-2 di partenza. Lo riporta La Nazione oggi in edicola.

