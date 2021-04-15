Eysseric: "Siamo pronti per la gara contro il Sassuolo. Speriamo di vincere"
Eysseric ha parlato della gara di sabato alle 18 con il Sassuolo.
A cura di Redazione Labaroviola
15 aprile 2021 20:00
Il centrocampista francese della Fiorentina, Valentin Eysseric è intervenuto sui canali ufficiali del club in vista della prossima gara con il Sassuolo.
Ecco le sue parole: "Sto bene, siamo pronti per la partita contro il Sassuolo, speriamo di vincere anche fuori casa".
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