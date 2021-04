Iachini pensa solo alla salvezza della Fiorentina. Gara difficile al Franchi contro l’Atalanta

Come riporta il Corriere Fiorentino, questa sera va di scena una gara difficilissima. Ospite a Firenze l’Atalanta. Mancheranno per squalifica Ribery e Pulgar. Il ballottaggio per sostituire il francese sembra vinto da Eysseric su Kouame. Tornerà invece Amrabat, il quale ha superato il fastidioso mal di schiena. Saranno della partita anche Biraghi e Castrovilli, reduci da dieci giorni di bolla per il focolaio di Covid originato dal ritiro con la nazionale.

In tribuna al Franchi, ci sarà anche il presidente Rocco Commisso. Iachini è molto contento della presenza del patron. Nel futuro del tecnico marchigiano, probabilmente non ci sarà più la Fiorentina. Ieri, in conferenza stampa ha ribadito che ora non conta il suo futuro, ma solo il bene della Fiorentina. I viola oggi prima di affrontare l’Atalanta, sapranno già i risultati delle concorrenti in lotta per non retrocedere.

