Gabbiadini, Corvino all'attacco: ecco la prima offerta viola al Southampton

Secondo quanto scrive La Nazione in edicola oggi, Muriel è la prima scelta, ma la Fiorentina si è ritrovata in rotta di collisione col Milan. L’alternativa è Gabbiadini. L’attaccante del Southampton è...

A cura di Redazione Labaroviola 27 dicembre 2018 11:15

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