Gabbiadini, Corvino all'attacco: ecco la prima offerta viola al Southampton
Secondo quanto scrive La Nazione in edicola oggi, Muriel è la prima scelta, ma la Fiorentina si è ritrovata in rotta di collisione col Milan. L’alternativa è Gabbiadini. L’attaccante del Southampton è...
A cura di Redazione Labaroviola
27 dicembre 2018 11:15
Secondo quanto scrive La Nazione in edicola oggi, Muriel è la prima scelta, ma la Fiorentina si è ritrovata in rotta di collisione col Milan. L’alternativa è Gabbiadini. L’attaccante del Southampton è forse l’elemento che Pioli conosce meglio e questo ha spinto Corvino a chiedere agli inglesi il prestito. Si attende una risposta dal club. Sullo sfondo rimane Stepinski, invece in uscita ci sono Thereau, Eysseric e forse Vlahovic in prestito