Prandelli lascia in eredità un Vlahovic in doppia cifra ed un Eysseric ritrovato

Ha lasciato la panchina della Fiorentina, Prandelli, ma non prima di aver lasciato anche in “eredità” una serie di contributi che saranno molto utili alla squadra viola in queste ultimi dieci giornate e a allo stesso Beppe Iachini. I due risultati di maggiore rilievo riguardano la crescita dei singoli: Vlahovic, ed Eysseric. Appena (ri) arrivato Prandelli ha puntato sul giovane serbo l’ha messo al centro dell’attacco. Vlahovic si è imposto con i gol e ha acquisito quella sicurezza nei propri mezzi non più aleatoria che gli servirà per continuare ad imporsi in un processo di crescita ovviamente da completare. E per Eysseric il risultato è ancor più clamoroso. Lo riporta il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, UFFICIALE, IACHINI TORNA SULLA PANCHINA DELLA FIORENTINA. OGGI PRIMO ALLENAMENTO